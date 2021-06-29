Elmalı davası sanıklarından Merve Akman kimdir, kaç yaşında? Merve Akman tutuklandı mı? Elmalı davası olayı nedir?

ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

İki kardeşin istismar olayı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi;