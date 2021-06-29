Bingöl Valiliği duyurdu: 4 gün süren orman yangını kontrol altına alındı

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 2 bin 500 hektara zarar veren yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Allah milletimizi ve memleketimizi, her türlü felaketten korusun."

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