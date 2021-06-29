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    • 29.06.2021 11:26
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    Piknik yapmak yasak mı? Bu hafta sonu piknik/ mesire alanları açık mı? 1 Temmuz'dan sonra mangal yasağı kalkıyor mu?

    Hafta sonuna yaklaşırken 'Piknik yapmak yasak mı?' Sorusu merak edilip araştırılıyor. Park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanlarına dair yasakların detayları İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede belli oldu. Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Bu kapsamda 'Hafta sonu piknik yerleri açık mı, kapalı mı?' sorusu merak edilmeye başlandı. Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Piknik yapmak serbest mi? Mangal yasağı kalktı mı 2021?

    Piknik ve mangal yakmak yasak mı sorusu gündemde araştırılıyor. 81 ile gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesinde Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalarla ilgili detaylar belli oldu. Peki, piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? İşte cevabı!

    PİKNİK YAPMAK SERBEST Mİ?

    Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yasaklar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. Bu kapsama park, bahçe, piknik ve mesire alanı, kamp alanı gibi yerler de dahil olacak. Buna göre, açık alanda piknik yapmak 1 Temmuz'dan itibaren serbest olacak.

    PİKNİK VE MANGAL YASAĞI KALKTI MI?

    İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde; "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        KAMP YAPMAK YASAK MI?

        1 Temmuz Perşembe günü itibariyle kamp için ayrılan alanlarda kamp yapmak serbest olacak. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.
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        Haberler Güncel Piknik yapmak yasak mı? Bu hafta sonu piknik/ mesire alanları açık mı? 1 Temmuz'dan sonra mangal yasağı kalkıyor mu?