Piknik yapmak yasak mı? Bu hafta sonu piknik/ mesire alanları açık mı? 1 Temmuz'dan sonra mangal yasağı kalkıyor mu?

Piknik ve mangal yakmak yasak mı sorusu gündemde araştırılıyor. 81 ile gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesinde Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalarla ilgili detaylar belli oldu. Peki, piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? İşte cevabı!