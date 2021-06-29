2021 LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl? LGS tercihleri son dakika başladı mı? LGS tercih kılavuzu 2021!

2021 LGS tercih kılavuzu! LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl? LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler arama motorlarında sorgulanıyor. Liselere Geçiş Sistemi'nde sonuçlar 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercihlere çevrilecek. LGS tercih kılavuzunun da açıklanması bekleniyor. Peki; 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri başladı mı? LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl? LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
LGS TERCİH KILAVUZU 2021!
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak. 2021 LGS tercihlerinin Temmuz ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
KONTENJAN SAYISI KAÇ?
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.