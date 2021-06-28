SON DAKİKA: Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı balıkçıların B planı: Afrika'ya açılmak

MÜSİLAJA KARŞI B PLANI AFRİKA

Yine de bir B planımız var. İşler kötü giderse Afrika bizim alternatif alanımız olacak. Tabii ki evimizin önü, alıştığımız deniz Marmara Denizi ama Moritanya gibi yerlerde de avcılık yapabiliriz.