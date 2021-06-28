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    • 28.06.2021 09:38
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    SON DAKİKA: Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı balıkçıların B planı: Afrika'ya açılmak

    Son dakika haberleri... Marmara Denizi'ndeki müsilaj balıkçılığı da derinden etkileyecek gibi duruyor. Av sezonunun henüz başlamaması nedeniyle balıkçılar nefes alırken ilerleyen günlerde müsilajın devam etme ihtimali balıkçıları endişelendiriyor. Masadaki ikinci plan ise balıkçıların Afrika'ya gidip orada avlanmaları

    Müsilaja karşı B planı Afrika'ya açılmak

    Henüz net bir etki araştırması yapılmasa da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, İzmit Körfezi'nde yengeçlerin ölümüne sebep olmaya başladı. Yine de hızlı bir şekilde atılan adımlar ve başlatılan temizleme çalışmaları da sektöre umut vermiş durumda.

    EYLÜL AYINDA SORUNUN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR
    Sabah'ın haberine göre; geç kalındığını ancak önlemler sonrası sektörün eylül ayında sezonun açılmasıyla sorun yaşamayacağını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tuncay Sagun, "Bu artık başımıza gelmiş bir sorun. Hükümetimizin attığı adımlar sonrası sezonun açılmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz.

    MÜSİLAJA KARŞI B PLANI AFRİKA
    Yine de bir B planımız var. İşler kötü giderse Afrika bizim alternatif alanımız olacak. Tabii ki evimizin önü, alıştığımız deniz Marmara Denizi ama Moritanya gibi yerlerde de avcılık yapabiliriz.

        Balıkçılık sektörü son dönemde çok hızlı gelişti. Artık dünyanın her yerinde hem üretim hem de avcılık yapıyoruz. Bu sektör çok kişiye ekmek veriyor. İnşallah kısa zamanda bu sorunlar çözülür" dedi.

        TİM Başkan Vekili, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, "Gemilerin su alıcı kinistin sandıkları büyüklüğüne göre değişmekle birlikte en az 2 metre suyun altında. Bu nedenle müsilaj gemilerin seyrine ciddi bir engel oluşturmadı.

        Ayrıca gemilerin seyir yolu üzerinde o kadar fazla yoğunluk yok. Müsilaj kıyıya yakın sığ yerlerde daha çok su altında da görünüyor. Ancak yatlarda ve küçük tonajlı gemilerin soğutma sistemlerinde problem yarattığını biliyoruz" dedi.
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        Müsilaja karşı B planı Afrika'ya açılmak
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı balıkçıların B planı: Afrika'ya açılmak