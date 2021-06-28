SON DAKİKA: Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı balıkçıların B planı: Afrika'ya açılmak

Henüz net bir etki araştırması yapılmasa da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, İzmit Körfezi'nde yengeçlerin ölümüne sebep olmaya başladı. Yine de hızlı bir şekilde atılan adımlar ve başlatılan temizleme çalışmaları da sektöre umut vermiş durumda.
EYLÜL AYINDA SORUNUN BİTMESİNİ BEKLİYORLAR
Sabah'ın haberine göre; geç kalındığını ancak önlemler sonrası sektörün eylül ayında sezonun açılmasıyla sorun yaşamayacağını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tuncay Sagun, "Bu artık başımıza gelmiş bir sorun. Hükümetimizin attığı adımlar sonrası sezonun açılmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz.
MÜSİLAJA KARŞI B PLANI AFRİKA
Yine de bir B planımız var. İşler kötü giderse Afrika bizim alternatif alanımız olacak. Tabii ki evimizin önü, alıştığımız deniz Marmara Denizi ama Moritanya gibi yerlerde de avcılık yapabiliriz.