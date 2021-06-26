Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik

Son dakika... Çevre felaketine dönüşen müsilaj ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından son verileri paylaştı.





1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük.



25 Haziran'da temizlediğimiz 364 m³ müsilajla birlikte toplam 6⃣.9⃣2⃣9⃣ m³ müsilajı bertaraf ettik. 🌊 💙#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 26, 2021

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Kurum,dedi.