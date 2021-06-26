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    • Güncel
    • 26.06.2021 13:36
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    • 26.06.2021 13:36
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik." açıklamasında bulundu.

    Bakan Kurum açıkladı: Tam 6.929 metreküp!

    Son dakika... Çevre felaketine dönüşen müsilaj ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından son verileri paylaştı.



    Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik." dedi.

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    Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik