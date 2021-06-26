İstanbul Suadiye'de denizi kaplayan müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj temizlik çalışmalarıyla azalsa da etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul Suadiye'de deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Tekneler Suadiye Sahili'nde ilerlerken ilginç görüntüler de oluştu.

26.06.2021 11:55 - Son Güncelleme: 26.06.2021 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





