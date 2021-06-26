İstanbul Suadiye'de denizi kaplayan müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi
Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj temizlik çalışmalarıyla azalsa da etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul Suadiye'de deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Tekneler Suadiye Sahili'nde ilerlerken ilginç görüntüler de oluştu.
26.06.2021 11:55
- Son Güncelleme: 26.06.2021 11:55
Marmara Denizinde görülen deniz salyası İstanbul sahillerini de kimi zaman aşırı yoğun bir şekilde gözükmeye devam ediyor.
İstanbul Anadolu Yakası Suadiye Sahili'nde havadan çekilen görüntülerde denizin büyük bir bölümünün salya ile kaplandığı görülüyor.
Yüzeyi salya ile kaplı iskelenden ayrılan bot ve tekneler havadan görüntüleri ile felaketin boyutunu gözle önüne seriyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.
Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar.