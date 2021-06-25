Müsilaja (deniz salyası) aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler

İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajla ilgili mücadele sürerken, tüm temizlik çalışmalarına rağmen müsilaj yeniden ortaya çıkıyor. Darıca ilçesi Bayramoğlu Plajı'nda deniz yüzeyi belirli aralıklarla müsilajla kaplandı.