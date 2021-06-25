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Müsilaja (deniz salyası) aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj denizdeki canlılığı olumuz olarak etkiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde deniz salyasını temizlemek için çalışmalar başlatıldı. Bugün ise Kocaeli Darıca'dan şoke edici görüntüler geldi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz yüzeyinde müsilaj olmasına rağmen bazı kişiler suya girerek yüzdü.

DHA
25.06.2021 14:59 - Son Güncelleme: 25.06.2021 14:59
Müsilaja deniz salyası aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler

İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajla ilgili mücadele sürerken, tüm temizlik çalışmalarına rağmen müsilaj yeniden ortaya çıkıyor. Darıca ilçesi Bayramoğlu Plajı'nda deniz yüzeyi belirli aralıklarla müsilajla kaplandı.

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Müsilaja deniz salyası aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler

Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Müsilaj kaplı denize girenler denizde yüzdü. Müsilaj parçalarından rahatsız olan bazı vatandaşlar ise elleriyle uzaklaştırıp yüzmeye devam etti.

Müsilaja deniz salyası aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler

Gidecek yerleri olmadıkları için mecburen müsilaj olan bölgede denize girdiklerini söyleyen Abdülkerim Koç, "Yüzüyoruz, gidecek yerimiz yok.

Müsilaja deniz salyası aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler

Darıca sahili yasaklandı, sadece Bayramoğlu plajımız kaldı. Sabah saatlerinde çok güzeldi deniz tertemizdi.

Müsilaja deniz salyası aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler

Rüzgardan sonra bir anda deniz yüzeyinde oluştu. Ne yapalım gidecek yerimiz yok.