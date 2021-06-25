Müsilaja (deniz salyası) aldırmadan denize girdiler! Darıca'da şoke eden görüntüler
Marmara Denizi'nde görülen müsilaj denizdeki canlılığı olumuz olarak etkiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde deniz salyasını temizlemek için çalışmalar başlatıldı. Bugün ise Kocaeli Darıca'dan şoke edici görüntüler geldi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz yüzeyinde müsilaj olmasına rağmen bazı kişiler suya girerek yüzdü.
25.06.2021 14:59
- Son Güncelleme: 25.06.2021 14:59