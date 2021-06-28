Ülkemizde aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor ve aşı yaşının kaça düştüğü sık sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak aşılama yaşının 18 ve 18'den gün alanlara indirildiği belirtiliyor. Peki, 18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirtmişti ve cuma gününden itibaren randevular açılmıştı. Bakan Koca, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz" demişti.
İşte aşılamada son gelişmeler;
18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 47 milyon 342 bin 750'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 467 bin 789, ikinci doz aşı 14 milyon 874 bin 961 oldu.
Böylece doz miktarı, 47 milyon 342 bin 750'ye yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 296 bin 277, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 434 bin 784, toplam 8 milyon 731 bin 61, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 679 bin 626, ikinci doz 1 milyon 246 bin 702, toplam 3 milyon 926 bin 328, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 162 bin 669, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 523, toplam 3 milyon 173 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.
4 BİN 883 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.
Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.