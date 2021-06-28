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    • 28.06.2021 09:17
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    18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş ne zaman aşı olacak?

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahretttin Koca 18 yaş üstü aşılamayla ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. 18 yaş altı vatandaşlar aşılama yaşının düşeceği günü beklemeye başladı. Peki, 18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş ne zaman aşı olacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de.

    18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?

    Ülkemizde aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor ve aşı yaşının kaça düştüğü sık sık araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak aşılama yaşının 18 ve 18'den gün alanlara indirildiği belirtiliyor. Peki, 18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? Aşı yaşı kaça düştü? 10-15 yaş ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

    AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirtmişti ve cuma gününden itibaren randevular açılmıştı. Bakan Koca, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz" demişti.

    İşte aşılamada son gelişmeler;

    18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 47 milyon 342 bin 750'ye ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 467 bin 789, ikinci doz aşı 14 milyon 874 bin 961 oldu.

    Böylece doz miktarı, 47 milyon 342 bin 750'ye yükseldi.

    İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 296 bin 277, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 434 bin 784, toplam 8 milyon 731 bin 61, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 679 bin 626, ikinci doz 1 milyon 246 bin 702, toplam 3 milyon 926 bin 328, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 162 bin 669, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 523, toplam 3 milyon 173 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.

    4 BİN 883 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.

    Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.

    Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        ÜLKE GENELİNDE SON BİR HAFTADA 5,7 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 405 bin 843, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 869 bin 270 oldu.

        Böylece ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 47 milyon 275 bin 113 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.

        İstanbul'da 6 milyon 280 bin 123'ü birinci doz, 2 milyon 433 bin 567'si ikinci doz olmak üzere toplam 8 milyon 713 bin 690 doz aşı yapıldı.

        Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 673 bin 833, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 246 bin 136, toplam aşı miktarı 3 milyon 919 bin 969 olarak kayıtlara geçti.

        İzmir'de ise 2 milyon 158 bin 261'i birinci doz, 1 milyon 10 bin 102'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 168 bin 363 doz oldu.

        KAHVEHANE, KIRAATHANE GİBİ İŞ YERLERİNDE OYUN OYNATILMASINA DAİR KISITLAMALAR SONA ERECEK

        İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

        Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar tekrar açılacak. Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak.

        Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

        Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla izin verilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak.

        "4 BİN 883 VAKA SAYISI, AŞISINI YAPTIRANLARIN GURUR TABLOSU SAYILMALI"

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda." ifadeleri kullandı.

        Koca, bir başka paylaşımında ise Kovid-19 vaka sayısının bugün 5 binin altına düşmesini, "aşısını olanların gurur tablosu" olarak değerlendirdi.

        Öte yandan Koca, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama kampanyası kapsamında milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı kamu spotunu kamuoyuyla paylaştı. Osman ile Tatlıtuğ aşılanma çağrısı yaptı.

            Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon Kovid-19 yakalanan futbolcuların gelecek sezonki takibinin sağlanması için eğitim programı düzenleneceğini açıkladı.

            Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

            Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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