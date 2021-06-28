18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 yaş altı vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 47 milyon 342 bin 750'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 467 bin 789, ikinci doz aşı 14 milyon 874 bin 961 oldu.

Böylece doz miktarı, 47 milyon 342 bin 750'ye yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 296 bin 277, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 434 bin 784, toplam 8 milyon 731 bin 61, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 679 bin 626, ikinci doz 1 milyon 246 bin 702, toplam 3 milyon 926 bin 328, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 162 bin 669, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 523, toplam 3 milyon 173 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.