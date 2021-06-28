Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Toplamda 61 Millet Bahçesini tamamladık

Konya'da yer alacak Millet Bahçesinin içinde yaklaşık 14 bin 400 kişi kapasiteli bir selatin camisinin olacağını kaydeden Kurum, "Bu camimiz Selçuklu, Osmanlı mirası Konyamızda Cumhuriyet Dönemine ait yapacağımız önemli bir eser olacak. İnşallah atalarımızın yadigarlarını koruduğumuz, gün yüzüne çıkardığımız ve burada şehir stadyumunun bulunduğu alandan da yeni camimizle selamladığımız bir anlayışla projemizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum Millet Bahçesindeki incelemelerinin ardından Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya Kurum, son yapılan genel kurulda yeniden başkan seçilen Sefa Özdemir'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.