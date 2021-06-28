BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den HDP'ye sert sözler: Kim teröristle kol kola giriyorsa...

BBP'nin Sinop İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi'ne katılan Destici, yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
Terörün sadece can almadığını, ekonomiye de büyük zarar verdiğini vurgulayan Destici, "Terör, aynı zamanda ülkemizin geleceğini çalıyor." ifadesini kullandı.
HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Destici, şöyle konuştu:
"PKK'nın başında olanların, HDP'nin üst düzey yöneticilerinin tuzları kuru çünkü hepsinin çocukları yurt dışında okuyor. Olan gariban çocuklarına oluyor. Onları zorla dağa kaçırarak terörist haline getiriyorlar. Birini ailesi ile, birini babası, ablası ile tehdit ediyorlar. Peki bunlara kim aracılık ediyor? Buna PKK'nın siyasi partisi HDP aracılık yapıyor. Yıllardır bunu yapıyorlar ve yıllardır Türkiye maalesef adeta bunu seyrediyor. Biz başından itibaren söylüyoruz. Teröre kim bulaşıyorsa, kim terörü destekliyorsa, kim teröristle kol kola giriyorsa ona hiçbir devlet yaşama hakkı tanımaz. Biz de tanımamalıyız."
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