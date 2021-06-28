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    • 28.06.2021 17:55
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    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den HDP'ye sert sözler: Kim teröristle kol kola giriyorsa...

    Partisinin Sinop il kongresinde konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröre kim bulaşıyorsa, kim terörü destekliyorsa, kim teröristle kol kola giriyorsa ona hiçbir devlet yaşama hakkı tanımaz. Biz de tanımamalıyız." ifadelerini kullandı.

    AA
    Kim teröristle kol kola giriyorsa...

    BBP'nin Sinop İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi'ne katılan Destici, yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

    Terörün sadece can almadığını, ekonomiye de büyük zarar verdiğini vurgulayan Destici, "Terör, aynı zamanda ülkemizin geleceğini çalıyor." ifadesini kullandı.

    HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

    "PKK'nın başında olanların, HDP'nin üst düzey yöneticilerinin tuzları kuru çünkü hepsinin çocukları yurt dışında okuyor. Olan gariban çocuklarına oluyor. Onları zorla dağa kaçırarak terörist haline getiriyorlar. Birini ailesi ile, birini babası, ablası ile tehdit ediyorlar. Peki bunlara kim aracılık ediyor? Buna PKK'nın siyasi partisi HDP aracılık yapıyor. Yıllardır bunu yapıyorlar ve yıllardır Türkiye maalesef adeta bunu seyrediyor. Biz başından itibaren söylüyoruz. Teröre kim bulaşıyorsa, kim terörü destekliyorsa, kim teröristle kol kola giriyorsa ona hiçbir devlet yaşama hakkı tanımaz. Biz de tanımamalıyız."

    TÜRKİYE'YE İŞGALCİ DİYE HDP'YE: ARTIK O KADİFE KOLTUKLARDA GERİNE GERİNE OTURAMAYACAKSINIZ

        Destici, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını "işgalcilik" olarak tanımlayanların milletvekilliği maaşı almaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Hem bunları söyleyeceksin hem de kadife koltuklarda oturarak milletvekilliği maaşı almaya devam edeceksin. Yok öyle yağma. Artık o kadife koltuklarda gerine gerine oturamayacaksınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusunu yaptı. Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul etti. Beklenti ve temennimiz o dur ki inşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılması ile sona erecektir. Bunun aksi bir karar ne uluslararası hukuka ne bizim iç hukukumuza ne de milletin vicdanına sığacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Destici'nin konuşmasının ardından tek liste halinde gidilen ve Kurucu İl Başkanı Tahir Şahin'in aday olmadığı seçimde Suat Bünyat, BBP İl Başkanlığı görevine seçildi.

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