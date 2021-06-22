PKK'lı teröristbaşı Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair planlarını açıkladı.
FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER'İN DEDİKLERİNİN ARKASINDA DURDU
Küçük kız çocuklarını bile dağa kaçıran HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini belirten terörist Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." iddiasında bulundu.
"KİMLERLE YÖNETİMİ NASIL PAYLAŞACAĞI TARTIŞILMALI"