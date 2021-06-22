Ülkede HDP'nin kapatılmasının değil, yönetimi paylaşmasının tartışılmasını isteyen Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." sözlerini sarf etti.

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