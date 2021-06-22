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    • 23.06.2021 00:47
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    elebaşı 'dan 'ye emir: Türkiye'yi yönetmeli ve iktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı

    Bölücü terör örgütü elebaşlarından , yayınladığı videoyla 'deki binası saldırısı ve pek çok konu hakkında itiraf gibi ifadeler kullandı. HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "'in haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz" dedi. Haberin detayları...

    Duran Kalkan'dan HDP'ye emir

    PKK'lı teröristbaşı Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair planlarını açıkladı.

    FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER'İN DEDİKLERİNİN ARKASINDA DURDU

    Yaptığı açıklamalarla HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" ifadelerini kullandı.

    "TÜRKİYE'Yİ HDP YÖNETEBİLİR"

    Küçük kız çocuklarını bile dağa kaçıran HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini belirten terörist Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." iddiasında bulundu.

    "KİMLERLE YÖNETİMİ NASIL PAYLAŞACAĞI TARTIŞILMALI"

        Ülkede HDP'nin kapatılmasının değil, yönetimi paylaşmasının tartışılmasını isteyen Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." sözlerini sarf etti.

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