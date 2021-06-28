Hangi aşı daha iyi? Sinovac mı Biontech mi etkili? Sinovac mı yoksa Biontech mi tercih edilmeli? Biontech ve Sinovac yan etkiler…

Gündemde tüm illerden yüzbinlerce vatandaş Sinovac mı Biontech mi etkili? Hangi aşı daha iyi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ülkemizde koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip olan aşılama ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor ve Sağlık Bakanlığı takvimine göre sırası gelen kişilere randevular açılıyor. İki çeşit aşı çeşidi sunulduğu için vatandaşlar ikisi arasında kalarak hangisini seçmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki Sinovac mı yoksa Biontech mi tercih edilmeli? Yan etkileri neler?
BİONTECH VE SİNOVAC ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
İnaktif Aşılar
-Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
-Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
-Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
-Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
-2-8°C'de saklanabilir.
-Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
-Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
-Sinovac aşısı, Çin aşısı bu sınıfa girmektedir.
Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları
-mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
-Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
-Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
-Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
-Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
-Biontech/Pfizer (Alman aşısı), Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
-Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.