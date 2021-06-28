1 Temmuz'dan sonra düğünler nasıl olacak? Sünnet, nişan, kına gecesinde yiyecek ikramı serbest mi? Kişi sayısı, saat sınırı...

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısında yeni normalleşme kararları alındı. Dün, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Bu noktada en merak edilen konulardan biri de düğün, nikah, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi organizasyonların akıbeti oldu. Peki, düğünler, nikahlar ve nişanlar nasıl olcak? Kişi sınırı kalktı mı? Düğün, nişan ve kına organizasyonlarında yiyecek ikramı olacak mı? İşte detaylar
DÜĞÜN VE NİKAHLARDA YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YASAĞI KALDIRILDI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.
- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.
- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.
- Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.
- Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.
- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.