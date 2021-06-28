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    • 28.06.2021 11:52
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    1 Temmuz'dan sonra düğünler nasıl olacak? Sünnet, nişan, kına gecesinde yiyecek ikramı serbest mi? Kişi sayısı, saat sınırı...

    Düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü gibi organizasyonlarla ilgi kısıtlama kararları Haziran ayında esnetilmeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısında yeni normalleşme kararları alındı. Dün, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Bu noktada en merak edilen konulardan biri de düğün, nikah, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi organizasyonların akıbeti oldu. Peki, düğünler, nikahlar ve nişanlar nasıl olcak? Kişi sınırı kalktı mı? Düğün, nişan ve kına organizasyonlarında yiyecek ikramı olacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Nikahlar ve düğünler için kişi sayısı sınırı kalktı mı 2021?

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısında yeni normalleşme kararları alındı. Dün, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Bu noktada en merak edilen konulardan biri de düğün, nikah, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi organizasyonların akıbeti oldu. Peki, düğünler, nikahlar ve nişanlar nasıl olcak? Kişi sınırı kalktı mı? Düğün, nişan ve kına organizasyonlarında yiyecek ikramı olacak mı? İşte detaylar

    DÜĞÜN VE NİKAHLARDA YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YASAĞI KALDIRILDI MI?

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

    - Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.

    - Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

    - Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

    - Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

    - Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.

    - Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

        1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgenin ayrıntıları şöyle:

        Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

        Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

        Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

        Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

        Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

        Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

        Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

        Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

        Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

        Bangladeş, Brezilya, G.Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.

        Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek.

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