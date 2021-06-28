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    • 28.06.2021 07:53
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    Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge ile sinemalar 1 Temmuz'da açılıyor mu?

    Sinema salonları ne zaman açılacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konulardan biri oldu. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret ederek pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılmasına dair pek çok konuyu ele almıştı. İçişleri Bakanlığı,1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyi dün yayımladı. Bu gelişmelerin ardından, aylardır kapal olan işletmeler arasında yer alan sinema salonlarının akıbeti merak edilmeye başladı. Peki, Sinemalar açıldı mı? Sinema salonları 1 Temmuz'da açılacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sinema salonları ne zaman açılacak 2021?

    Sinema salonları ne zaman açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle film severler bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve açılıp açılmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede faaliyetlerine ara verilen sinema salonları hakkında açıklama geldi. inema salonları 1 Temmuz'da açılacak mı? İşte detaylar!

    SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

    Genelgede şu ifadeler yer aldı;

    "Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

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        Haberler Güncel Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge ile sinemalar 1 Temmuz'da açılıyor mu?