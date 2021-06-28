Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge ile sinemalar 1 Temmuz'da açılıyor mu?

Sinema salonları ne zaman açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle film severler bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve açılıp açılmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede faaliyetlerine ara verilen sinema salonları hakkında açıklama geldi. inema salonları 1 Temmuz'da açılacak mı? İşte detaylar!
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
Genelgede şu ifadeler yer aldı;
"Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.