Sinema salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge ile sinemalar 1 Temmuz'da açılıyor mu?

Sinema salonları ne zaman açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle film severler bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve açılıp açılmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede faaliyetlerine ara verilen sinema salonları hakkında açıklama geldi. inema salonları 1 Temmuz'da açılacak mı? İşte detaylar!