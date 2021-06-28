Yeni genelge ile festival, konser yasağı kalktı mı? Eğlence mekanları, gece kulübü, disko, pavyon, gazinolar 1 Temmuz'da açılacak mı?

Festival, konser yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası alınan yeni kademeli normalleşme kararları sonrası bar, pub, eğlence mekanları, pavyon, gece kulübü gibi mekanların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Peki, Eğlence mekanları açıldı mı? 1 Temmuz bar, pub, gazino, gece kulüpleri, pavyonlar açılacak mı? İşte detaylar!
EĞLENCE MEKANLARI, GECE KULÜBÜ, DİSKO, PAVYON, GAZİNOLAR 1 TEMMUZ'DA AÇILACAK MI
Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
Saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.
FESTİVAL, KONSER YASAĞI KALKTI MI?
3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.