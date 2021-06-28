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    • 28.06.2021 08:23
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    Yeni genelge ile festival, konser yasağı kalktı mı? Eğlence mekanları, gece kulübü, disko, pavyon, gazinolar 1 Temmuz'da açılacak mı?

    Festival, konser yasağı kalktı mı? Eğlence mekanları 1 Temmuz'da açılacak mı? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konulardan biri oldu. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret ederek pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılmasına dair pek çok konuyu ele almıştı. İçişleri Bakanlığı,1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyi dün yayımladı. Bu gelişmelerin ardından, aylardır kapalı olan işletmeler arasında yer alan eğlence mekanları, festival, konserler hakkında açıklama geldi. Peki, festival, konser yasağı kalktı mı? Eğlence mekanları, gece kulübü, disko, pavyon, gazinolar 1 Temmuz'da açılacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Eğlence mekanları 1 Temmuz'da açılacak mı?

    Festival, konser yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası alınan yeni kademeli normalleşme kararları sonrası bar, pub, eğlence mekanları, pavyon, gece kulübü gibi mekanların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Peki, Eğlence mekanları açıldı mı? 1 Temmuz bar, pub, gazino, gece kulüpleri, pavyonlar açılacak mı? İşte detaylar!

    EĞLENCE MEKANLARI, GECE KULÜBÜ, DİSKO, PAVYON, GAZİNOLAR 1 TEMMUZ'DA AÇILACAK MI

    Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

    Saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

    FESTİVAL, KONSER YASAĞI KALKTI MI?

    3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.

        81 İl Valiliğine Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Gönderildi

        Genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

        Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

        Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

        Covid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

        Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Covid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

        Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

        Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

        Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

        Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

        Bangladeş, Brezilya, G.Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.

        Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek.

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        Haberler Güncel Yeni genelge ile festival, konser yasağı kalktı mı? Eğlence mekanları, gece kulübü, disko, pavyon, gazinolar 1 Temmuz'da açılacak mı?