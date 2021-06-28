İstanbul'da korkutan görüntü! Ömerli Barajında ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor

DÜZELTMEK YERİNE GÖMDÜLER

İddialara göre Ömerli Barajındaki ölü balıklar İSKİ ekiplerince iş makineleriyle barajın etrafına gömüldü. İddialara göre baraja gelen ekiplerin, balık ölümlerine neden olan çökertme havuzlarını düzeltmek yerine balıkları gömmeyi tercih etmesi şaşkınlığa sebep oldu.



KİMSE GÖRMEDEN BU İŞ DE TAMAM

İSKİ görevlilerinin balıkları gömdüğü anları kayda alan bir vatandaş ise, "Kimse görmeden bu iş de tamam" diyerek yaşanan çevre felaketinin üstünün örtülmesini eleştirdi.