İstanbul'da korkutan görüntü! Ömerli Barajında ölen balıklar iş makineleriyle toprağa gömülüyor

İstanbul'da bulunan ve önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajının etrafını saran balık mezarları bölge halkını şaşkına çevirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevkiinde yapılan çökertme havuzları, balık geçişlerine uygun yapılmamasından ve yumurta bırakan balıkların derin sulara ulaşamamasından dolayı balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı.
Birikinti sularda mahsur kalan balıklar suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldü.
DÜZELTMEK YERİNE GÖMDÜLER
İddialara göre Ömerli Barajındaki ölü balıklar İSKİ ekiplerince iş makineleriyle barajın etrafına gömüldü. İddialara göre baraja gelen ekiplerin, balık ölümlerine neden olan çökertme havuzlarını düzeltmek yerine balıkları gömmeyi tercih etmesi şaşkınlığa sebep oldu.
KİMSE GÖRMEDEN BU İŞ DE TAMAM
İSKİ görevlilerinin balıkları gömdüğü anları kayda alan bir vatandaş ise, "Kimse görmeden bu iş de tamam" diyerek yaşanan çevre felaketinin üstünün örtülmesini eleştirdi.