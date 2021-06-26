"Çılgın Proje" Kanal İstanbul ile kazanan Türkiye olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kanal İstanbul ile ilgili hazırladığı en kapsamlı raporda, tarihi projenin İstanbul ve Türkiye'ye kazandıracağı sosyo-ekonomik tüm kazanımları biraraya getirildi.
Sabah'ın aktardığına göre, Dünyanın 4'te 3'ünün suyla kaplı olması nedeniyle uluslararası ticarette denizlerin büyük önemine vurgu yapılan raporda, ABD'nin 7 filosuyla denizlerde sağladığı hakimiyete de dikkat çekildi.
Kanal İstanbul'un teknik özelliklerinin de detaylıca anlatıldığı raporun önemli bölümleri şu şekilde:
* Dünya ticaretinin yüzde 90'nın deniz yolu ile yapılması devletleri alternatif yolları aramaya teşvik ediyor. Bu alandaki yatımların en büyüğü ise kuşkusuz İpek Yolu projesi. Çin tarafından hayata geçirilecek modern ticaret ağının en önemli noktası ise dünyanın yeni lojistik üssü olacak olan İstanbul.
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