Resmi Gazete'de yayımlandı: Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte genelgenin tüm detayları...
BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsama
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/5/2021-31/12/2023 tarihleri arasında, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balıklarından Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesine ve destekleme kapsamında avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine ve 3/5/2021 tarihli ve 3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Balıkçı barınağı: Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,
c) Balıkçı gemisi: Denizlerde su ürünleri avcılığı yapmak için ruhsatlandırılan ve Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı balıkçı gemilerini,
ç) Balon balığı: Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerini,
d) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
e) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
f) Karar: 3/5/2021 tarihli ve 3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklemesi Hakkında Kararı,
g) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
ğ) Teslim zamanı: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamında destekleme ödemesi yapılacak balon balıklarının teslim edileceği haftanın günlerini ve saat aralığını,
h) Teslim noktası: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamındaki balon balıklarının destekleme ödemesi için teslim edileceği ve ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere teslim alınacağı yerleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Balon Balığı Avcılığı Desteklemesi
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:
a) Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Ek-1'de yer alan Lagocephalus sceleratus türü ve Ek-2'de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türleridir.
b) Balon balığının Ek-1'de yer alan Lagocephalus sceleratus türünün 500.000 adede kadar (500.000 adet dahil) her bir adedi başına 5 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılır.
c) Balon balığının Ek-2'de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 5.000.000 adede kadar (5.000.000 adet dahil) her bir adedi başına 50 Kuruş destekleme ödemesi yapılır.
ç) Balon balığı alımı, her destekleme yılının Aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılır ancak daha öncesinde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü için 500.000 adede (500.000 adet dahil) ve Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus balon balığı türleri için 5.000.000 adede (5.000.000 adet dahil) ulaşıldığında, Genel Müdürlük tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulur ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilir.
d) SUBİS üzerinden veri girişi durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme giriş kaydı yapılamayan balıklar için destekleme ödemesi yapılmaz.
e) Balon balığı alımları, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü sonra başlar.
f) Bakanlık destekleme alımları kapsamında her hangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilir ya da kısıtlama getirebilir.