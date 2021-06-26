Resmi Gazete'de yayımlandı: Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin tebliğ





Genel hükümler

MADDE 10 – (1) Balon balığının gıda/yem dışındaki farklı sanayi dallarında işleme ve değerlendirme yoluyla ekonomiye kazandırılmasında uyulması gereken usul, esas ve asgari teknik şartlar aşağıdaki şekildedir:

a) Balon balığını işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbisler veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, Ek-9'da yer alan dilekçe ve faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneği ile balon balığı alacakları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.

b) Balon balığını ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanmak isteyenler, balon balıklarını il müdürlüklerince ilan edilen teslim noktalarından belirlenen teslim günü ve saatinde il/ilçe müdürlüğü personelinden bedelsiz olarak tutanakla teslim alırlar.

c) Ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanılacak balon balıklarının tesliminde Ek-10'da yer alan tutanak, biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri, zootekni bölümü), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim alan müteşebbisin imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüshası da müteşebbiste kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

ç) Taze ya da dondurulmuş olarak işlenecek balıkların teslim alındıktan sonra işleme tesisine nakli sızdırmaz kap/poşetlerde yapılır. Nakliye için kullanılacak araçlarda eriyen buz veya balıkların suyunun çevreye yayılmasını önleyecek tahliye tedbirleri alınmalıdır.

d) Tesislerde kesim, temizleme ve işleme işlemleri türün özelliklerine uygun şekilde, personel sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır. Bu kapsamda işveren personele tür ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışma esnasında ihtiyaç duyulacak koruyucu malzemelerin (eldiven, maske, kıyafet ve benzeri) temin edilmesi ve bu ekipmanın işleme esnasında kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Ticari veya Ar-Ge kullanım amacıyla balon balığı teslim tutanağı doldurularak teslim alınan balon balıklarının işletmelere taşınmasında nakil belgesi şartı aranmaz.

Balon balığının ekonomiye kazandırılmasında il/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanmak isteyenlerin Ek-9'da yer alan dilekçelerini ve faaliyet gösterdikleri sanayi dalındaki izin belgelerini veya Ar-Ge proje dokümanını alır ve bu belgeleri muhafaza eder.

(2) İl/ilçe müdürlükleri ticari veya Ar-GE amacıyla kullanım için müracaatta bulunulan alanda balon balığının kullanılmasının uygun olmayacağı ya da insan sağlığına risk oluşturabileceği kanaati oluşması durumunda balon balığı teslim etmeyebilir.

(3) İl/ilçe müdürlükleri, teslim noktalarından teslim günü ve saatinde balon balığı almak isteyenlere Ek-10'da yer alan tutanak ile balon balıklarını bedelsiz olarak teslim ederler. Tutanak biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri bölümü, zootekni), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim alanın imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüshası da teslim alanda kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

(4) İl müdürlüklerince belirlenen yerlerin dışında ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için balon balığı teslimi yapılamaz.

(5) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için teslim edilen balon balıklarına ait tutanaklardaki bilgiler il/ilçe müdürlüğünce SUBİS'e kaydedilir.

(6) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için verilen balon balıklarının bertaraf edildiğine dair işlemlere ait belgeler veya tutanaklar il/ilçe müdürlüklerince muhafaza edilir.

Kısıtlamalar

MADDE 12 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde müracaatta bulunmayanlar destekleme kapsamında avlanılan balon balıklarını alamaz, ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanamazlar.

(2) Balon balığını 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alanlar bu balıkları sadece Bakanlığa bildirdikleri sanayi dalındaki işletmelerde veya Ar-Ge kuruluşlarında kullanabilir veya işleyebilirler.

(3) Balon balıklarının 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alınmasından sonra taşınması, işlenmesi ve bertarafı esnasındaki her türlü ihlal ve aksaklıktan teslim alan kurum/kuruluşlar sorumludur.

(4) Destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanmak üzere teslim alanlar bu balıkları ya da işleme sonrası kalan kısımlarını ikinci kişilere veremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Balon balığının avcılığı ve ekonomiye kazandırılmasına dair bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanır ve aykırılığın tespitinden itibaren bu Tebliğ kapsamında balon balığı desteklemesinden ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili faaliyetlerden faydalandırılmazlar.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 14 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenir.

(2) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Yetki ve denetim

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Genel Müdürlük, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

(3) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Genel Müdürlük yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum/kuruluşları, ilgili sivil toplum kuruluşları, su ürünleri kooperatifleri ve birliklerinin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçılar desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

(3) Bu Tebliğde belirlenen birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlemler yapılır.

(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

Sorumluluk

MADDE 17 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 18 – (1) 2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.



