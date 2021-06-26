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    • 26.06.2021 08:17
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    Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımladı: 6 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

    Muğla, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Sivas ve Bolu'daki 8 bölge, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Öte yandan Resmi Gazete'deki bir diğer karara göre, Muğla sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin 17 Ocak 2018 tarihli ve 2018/11264 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "17/K1" numaralı alanın doğu sınırları yeniden belirlendi.

    AA
    6 ilde kesin korunacak hassas alan kararı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yelken Adası Doğal Sit Alanı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı, Sivas'ın Zara ve Hafik ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Tödürge Gölü potansiyel doğal sit alanı ve Bolu'nun Seben ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hocaş Köyü Fosil Ormanı ile Muslar Kaya Yerleşimi doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

    Öte yandan Resmi Gazete'deki bir diğer karara göre, Muğla sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin 17 Ocak 2018 tarihli ve 2018/11264 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "17/K1" numaralı alanın doğu sınırları yeniden belirlendi.

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