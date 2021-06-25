SON DAKİKA: Eskişehir'de gece yarısı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı



Olay yerine gelen savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Abaylu'nun cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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