Temelinin atılmasına artık saatler kaldı! İşte Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen konuların cevabı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Kanal İstanbul Raporu'na göre 75 milyar liraya mal olması beklenen proje, 70 bin kişiye istihdam sağlayacak, kanalı kullanacak firmalara da zaman ve ekonomik kazanç getirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa 2011'de dile getirilen Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak Kanal İstanbul'la ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuoyunda merak edilen soru ve konularla ilgili 34 ayrı başlıktan oluşan rapor hazırladı.