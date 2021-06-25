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    • 26.06.2021 00:08
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    Almanya vize başvurularını almaya başladı! Almanya vize başvurusu için şartları neler? Gerekli evraklar…

    Gündemde yoğun ilgi gören konular arasında Almanya vize başvurularını almaya başlaması yer aldı ve vatandaşlar detayları araştırır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir yurt dışına çıkamayan vatandaşlar bu müjdeli haber sonrasında oldukça heyecan yaşadı ve detayları araştırır oldu. Peki Almanya vize başvurusu için şartları neler? Almanya vize başvurusunda istenen belgeler neler?

    takvim.com.tr
    Almanya vize başvurularını almaya başladı!

    Almanya vize başvurularını almaya başladı! Almanya vize başvurusu için şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir yıl aradan sonra vize başvurularını açtığını açıklayan ülke vatandaşları heyecanlandırdı ve oraya gitmek isteyenler vize işlemlerine dair bilgileri çok fazla sorgular oldu. Almanya vize başvurusu nasıl yapılır, istenen evraklar neler? İşte ayrıntılar…

    ALMANYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    25.06.2021 tarihinden itibaren, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan bir aşı ilacı ile Koronavirüs SARS-CoV-2'ye karşı tüm doz aşılarını olan kişiler, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edebilecekler. Aşıları tamamlanan kişiler, ziyaret ya da turistik amaçlı seyahatler için de yeniden Almanya'ya giriş yapabilecekler.

    Ancak, henüz 12 yaşını doldurmamış ve tüm doz aşılarını olmamış kişiler, negatif bir test sonucuyla (PCR veya Antijen testi) ve tüm doz aşılarını olmuş bir ebeveynin eşlik etmesi koşuluyla ülkeye giriş yapabilirler.
    Henüz 6 yaşını doldurmamış çocuklar için test sonucu gerekmemektedir.

    Almanya'ya seyahat edebilmek için, sadece Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) web sitesinde listelenen aşılardan biri ile aşılanmış olmak ve koruma için gerekli olan son dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekmektedir. Şimdilik bu, yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılar için geçerlidir. Gerekli testler tamamlanır tamamlanmaz, karşılaştırılabilir koruma standardına sahip diğer aşıların da kapsama alınması planlanmaktadır.

    Almanya'ya giriş yapabilmek için Avrupa Birliği'ne ait dijital bir COVID sertifikası ya da bunun muadili Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde dijital veya kağıt formatında bir aşı belgesi sunulmalıdır. İbraz edilen aşı belgesi, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

    1. Aşı olan kişinin kişisel verileri (asgaride soyadı, adı ve doğum tarihi)

    2. Aşı tarihi, dozaj sayısı,

    3. Aşının adı,

    4. Hangi hastalığa karşı aşı yapıldığı,

    5. Aşıyı yapan veya sertifikayı düzenleyen yetkili kişinin/kuruluşun kimliğine dair bir resmi sembol veya düzenleyen kişinin adı.

        Covid-19 hastalığını geçirip, iyileşen kişiler için sadece bir doz aşı gerekli olabilir. İyileşenler, aşılama sürecini tamamladıklarını belgelemeleri için, aşılanmadan önce Koronavirüs (SARS-CoV-2) hastalığını geçirmiş olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bunun için pozitif sonuçlanan PCR testini ibraz etmelidirler. İyileştiklerine dair sundukları belge, dijital ortamda veya basılı olmak üzere, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca olmalıdır.

        ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Pasaport
        Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinizin Fotokopisi
        Vize Başvuru Formu ve Taahhütname
        Almanya Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe
        Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarası Yazılı)
        2 Adet Biometrik Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
        Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Yeni Tarihli ve Anne Baba Bilgilerini de İçeren)
        Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu
        Seyahat Masraflarına Dair Belgeler
        Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.)
        Mesleki Belgeler
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