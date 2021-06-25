Almanya vize başvurularını almaya başladı! Almanya vize başvurusu için şartları neler? Gerekli evraklar…

Ancak, henüz 12 yaşını doldurmamış ve tüm doz aşılarını olmamış kişiler, negatif bir test sonucuyla (PCR veya Antijen testi) ve tüm doz aşılarını olmuş bir ebeveynin eşlik etmesi koşuluyla ülkeye giriş yapabilirler.

Henüz 6 yaşını doldurmamış çocuklar için test sonucu gerekmemektedir.

Almanya'ya seyahat edebilmek için, sadece Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) web sitesinde listelenen aşılardan biri ile aşılanmış olmak ve koruma için gerekli olan son dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekmektedir. Şimdilik bu, yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılar için geçerlidir. Gerekli testler tamamlanır tamamlanmaz, karşılaştırılabilir koruma standardına sahip diğer aşıların da kapsama alınması planlanmaktadır.

Almanya'ya giriş yapabilmek için Avrupa Birliği'ne ait dijital bir COVID sertifikası ya da bunun muadili Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde dijital veya kağıt formatında bir aşı belgesi sunulmalıdır. İbraz edilen aşı belgesi, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. Aşı olan kişinin kişisel verileri (asgaride soyadı, adı ve doğum tarihi)

2. Aşı tarihi, dozaj sayısı,

3. Aşının adı,

4. Hangi hastalığa karşı aşı yapıldığı,

5. Aşıyı yapan veya sertifikayı düzenleyen yetkili kişinin/kuruluşun kimliğine dair bir resmi sembol veya düzenleyen kişinin adı.