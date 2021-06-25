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    • 25.06.2021 23:26
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    Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Bingöl depremine ilişkin ön değerlendirme raporu

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımladı.

    Bingöl depremine ilişkin ön değerlendirme raporu

    Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



    ARTÇI DEPREMLER YAŞANDI
    AFAD, Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl merkezli depremin ardından ön değerlendirme raporu yayımladı.


    İşte raporda yer alan tüm detaylar;




    25 HAZİRAN 2021 KİĞI (BİNGÖL) MW 5.2 DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

    25.06.2021 günü, Türkiye saati ile 21:28'de merkez üssü Kiğı (Bingöl) olan Mw 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

    Yerin 15.51 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Bingöl ilinin Kiğı ilçesine bağlı Aşaği Serinyer köyüne uzaklığı 2.28 km'dir.

    Ana şoktan, 25.06.2021 22:01'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2.1 ile 2.6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedilmiştir.

    Depremin belirgin süresi ise 7.38 sn olarak hesaplanmıştır.



        Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir.




        BÖLGENİN GEÇMİŞ DÖNEM DEPREM AKTİVİTESİ
        Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.9 olmak üzere 536 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir.Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 99 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur.



        ÖLÇÜLEN İVME DEĞERLERİ
        86 adet ivmeölçer ile yapılan öndeğerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 2306 kodlu ivmeölçer istasyonunun Kuzey-Güney bileşeninde 30.5201 gal olarak ölçülmüştür. Depremin merkez üssüne en yakın 5 ivmeölçer istasyonun ölçtüğü ivme değerleri Şekil 3.1' de, istasyonlara ait bilgiler ise Tablo 3.1' de verilmiştir. Tüm sayısal ham ivme verilerine https://tadas.afad.gov.tr/event-detail/12923 internet adresinden ulaşılabilir.



            BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ
            Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre bölgenin tehlikesi Şekil 4.1' de gösterilmiştir. Ayrıca Türkiye Deprem Tehlike Haritası interaktif web uygulamasına https://tdth.afad.gov.tr internet adresinden e-devlet aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Depremin meydana geldiği noktanın Türkiye Deprem Tehlike Haritasındaki PGA 475 değeri 0.4925 g'dir.



            DEPREMİN ŞİDDETİ
            Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI VII olarak hesaplanmıştır (Şekil 5.1). Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır.



            Bu raporda verilen bilgiler depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen veriler kullanılarak derlenmiştir. Deprem bölgesinde varsa hasarlı yapıların kullanılmaması önem arz etmektedir. Bölgenin sismik aktivitesi, Avrupa' nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFAD tarafından 7/24 izlenmektedir... Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

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            Haberler Güncel Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Bingöl depremine ilişkin ön değerlendirme raporu