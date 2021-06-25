Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Bingöl depremine ilişkin ön değerlendirme raporu

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ARTÇI DEPREMLER YAŞANDI
AFAD, Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl merkezli depremin ardından ön değerlendirme raporu yayımladı.
İşte raporda yer alan tüm detaylar;
25 HAZİRAN 2021 KİĞI (BİNGÖL) MW 5.2 DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU
25.06.2021 günü, Türkiye saati ile 21:28'de merkez üssü Kiğı (Bingöl) olan Mw 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Yerin 15.51 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Bingöl ilinin Kiğı ilçesine bağlı Aşaği Serinyer köyüne uzaklığı 2.28 km'dir.
Ana şoktan, 25.06.2021 22:01'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2.1 ile 2.6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedilmiştir.
Depremin belirgin süresi ise 7.38 sn olarak hesaplanmıştır.