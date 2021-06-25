Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Bingöl depremine ilişkin ön değerlendirme raporu







25 HAZİRAN 2021 KİĞI (BİNGÖL) MW 5.2 DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU



25.06.2021 günü, Türkiye saati ile 21:28'de merkez üssü Kiğı (Bingöl) olan Mw 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Yerin 15.51 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Bingöl ilinin Kiğı ilçesine bağlı Aşaği Serinyer köyüne uzaklığı 2.28 km'dir.



Ana şoktan, 25.06.2021 22:01'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2.1 ile 2.6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedilmiştir.



Depremin belirgin süresi ise 7.38 sn olarak hesaplanmıştır.