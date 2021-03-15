İşte Engin Ardıç'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Bilindiği gibi Kemal abim bir "siyasi ahlak yasası" istiyor.

Bunun ne menem bir şey olduğunu açıklayabilmiş değil.

Kulağa hoş geliyor ya, salla gitsin.

Üstelik iktidara ahlaksız şeklinde hakaret etmek gibi "subliminal" bir keyif kaynağı...

Örneğin, milletvekillerinin vara yoğa parti değiştirmelerine mi karşı çıkıyor?

Bu yasaklanırsa, seçime giremeyecek olan bir partiye "ödünç" milletvekili verip sonra da onları geri almak mümkün olamayacaktır...

Bunu yapmaya kalkan "siyasi ahlaksız" ilan edilecektir.

Emirle partiden çıkıp emirle partiye girenler de siyasi ahlaksızlık çukurunun en dibinde sayılacaklardır.

Ayrıca, "Eğer günün birinde asıl partimin aleyhinde konuşursam Allah beni şöyle böyle yapsın" demiş olanların da ağzına biber sürülecektir...

Evet, bir de "biber yasası" gereklidir.

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