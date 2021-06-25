Marmara'nın dibinde içler acısı görüntü! İşte müsilajın tahribatı! Resmen korku filmi gibi!

Dipteki canlıların ölmüş olduklarını görmek de çok büyük bir trajedi. Gece dalışında, bir iskorpit balığının, ağzındaki müsilajı atmaya çalıştığı anı kayda aldım. Böyle bir görüntüyü yakalamak inanılmaz bir şey ama aslında yaşamda kalma mücadelesi veriyor. Çünkü yanındaki diğer iskorpit balığı ölmüştü."