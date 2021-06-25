Marmara'nın dibinde içler acısı görüntü! İşte müsilajın tahribatı! Resmen korku filmi gibi!

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Marmara Denizi'ne dalış yaparak müsilaj (deniz salyası) kaynaklı tahribatı görüntüledi.
Erdek Dalış Kulübü ekipleriyle Kurbağalı mevkisinden tekne ile açılan Ceylan, Tavşan Adası açıklarında yaklaşık 20 metre derinlikteki dalışında müsilaj yoğunluğunu ve canlılara verdiği zararı gözlemledi.
İzlenimlerini anlatan Ceylan, müsilajla ilgili uzun metrajlı belgesel çalışmasına başladıklarını söyledi.