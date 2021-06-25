BMC'den Tunus'a yeni ihracat: 41 Kirpi ve 5 Kirpi Ambulans teslim edilecek

Kirpi 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özelliklerinin yanı sıra özel olarak entegre edilen göreve yönelik birçok donanım ve özel tasarlanmış patlayıcı madde keşif ve imha robot kollu versiyonu ile ön plana çıkıyor.

Kirpi Ambulans ise Kirpi'nin genel teknik özelliklerine sahip olmakla birlikte geliştirilen iç tasarımıyla tam teşekküllü ambulans olarak görev yapıyor.