Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.
Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Marmara Denizi'ne oksijen takviyesi yapacak cihazları inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sonrasında bugüne kadar toplanan müsilaj rakamlarını açıkladı.
"Marmara Denizi'ni müsilajdan temizleme seferberliği kapsamında iki haftamızı geride bıraktık. 2 hafta içerisinde Marmara'da bulunan 25 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu çevre sorununa ilişkin kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz." diyen Kurum, 7 ilde valilikler koordinasyonunda sahadaki çalışmaların anbean takip edildiğini söyledi.