97 TESİSE 13 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Denetimlerin sürdüğünü de hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 5 bin 373 denetim gerçekleştirdik. 97 tesise 13 milyon lira idari para cezası ve 16 işletmeye de kapatma cezası verdik. 3'ü Yalova'da, 3 'ü Balıkesir'de, 9'u Tekirdağ'da ve 1 tanesi de Kocaeli'de olmak üzere 16 işletmeye faaliyetten men cezası vermiş olduk. Marmara'nın eski haline getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."