Marmara'da müsilaj seferberliğinde flaş gelişme! Balık avı yasaklanacak mı?

Bakan Kurum önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette denizlerdeki müsilaj sorununa dikkat çekti.
Bakan Kurum, "Bizim toplama hareketimiz ölü müsilajların toplanması. Bunu niye yapıyoruz? Deniz altı güneş görsün, canlı hayatı yeniden başlasın, görüntü ve koku kirliliği olmasın. Bazen birikiyor 7-8 cm tabaka oluyor. O tabaka alta güneş gitmesini engelliyor.
Şu anda hocalarımız 'müsilajların üremisi durdu' gibi bir ifade kullandılar. Ölenleri toplayacağız yeni gelmesini engellememiz lazım. Onun için aşağıdaki ekolojik yaşamı yeniden kurmamız gerekiyor. O döngüde balıklar müsilajı yiyecek gibi. Orada bir yaşam var. Orada artı, eksiden fazla olduğu için dengesizlik ortaya çıkıyor. O dengeyi sağlamamız lazım" diye konuştu.