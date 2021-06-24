CHP medyasını kimler finanse ediyor? Canlı yayında flaş açıklama: "Birçok gazeteciyi satın almış"

A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Artı 1 televizyonunun kimler tarafından finanse edildiğini masaya yatırdı.
"CHP ÇOK ACAYİP BİR YAPIYA BÜRÜNMÜŞ DURUMDA"
CHP'nin yapısına dikkat çeken Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Ciddi iddialar var. Bu iddialarla ilgili CHP içinde geçmişte belediye başkanlığı yapmış pek çok isim itiraflarda bulunuyor; "paraları ben aldım, ben götürdüm" gibi. CHP ile ilgili şunu söylemek mümkün; sürekli hükümete saldıran bir Kılıçdaroğlu var ancak kendi partileri böyle yönetiliyor. İçlerindeki olaylar araştırılmıyor, üzerine gidilmiyor. CHP tarafından iddialar havada uçuşurken, kendi içlerindeki olaylar için sesleri çıkmıyor. Son olarak kendi avukatlarının iddiaları vardı ancak ses yok. CHP çok acayip bir yapıya bürünmüş durumda." dedi.
Pazarcı, Ekrem İmamoğlu'nun dezenfektan oyununu da hatırlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pazarcı, "Belediye başkanları bu televizyonlar için istenen paraları nasıl veriyorlar? Ceplerinden vermiyorlardır. Belediyenin işleri ve müteahhit ilişkileri sıkıntılı olmalı bunlara bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu mesala. Defalarca söyledik; pandemi döneminin başında 70 TL'ye dezenfektan almıştı. Her şeyi yapma hakkını kendilerinde görüyorlar." şeklinde konuştu.
"ABD SEZGİN BARAN KORKMAZ'I TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANACAK"
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik A Haber canlı yayınında Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD tarafından Zarrab gibi kullanıcılacağını dile getirdi.
CHP'nin karmaşık yapısına da değinen Özçelik, "CHP'ye bakıyoruz kimin eli kimin cebinde belli değil. Karmaşık ilişkiler ağı görüyoruz. Gayriresmi yollarla yapılan ilişkilerden dolayı paraların bir kısmı ceplere atılıyor. Bu işlerin içerisinde karanlık işler de karışında olay daha da karanlık hale geliyor. Şuanda Avusturya'da olan Korkmaz'ın ABD'ye gitme olasılığı yüksek. Türkiye'nin başına yeni bir Zarrab olayı çıkartmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik sözlerine şöyle devam etti;
"Amerikalılar İran'a karşı operasyon düzenlerken oralara teknik yardım veriyoruz demişlerdi. Normal televizyon kuramadıkları için internet televizyonu kurdular. Türkiye'de de bu modelle adımlar atıyorlar."
CHP MEDYASINI KİMLER FİNANSE EDİYOR?
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
Kanalın CHP tarafından sahiplenilmek istenildiğini belirten Tezel, "Sezgin Baran Korkmaz gazete kurmamış birçok gazeteciyi satın almış. İsmi açıklanmayan başka gazeteciler de var. Çok kirli ilişkiler var. Türk basınının duayen kabul ettiği Uğur Dündar'ın kurucusu olduğu Artı 1 kanalının nasıl finanse edildiği ortaya çıktı. Bu kadar yakın 2 dost paylaşım yapılmadan önce konuşmamış mıdır? Bence konuşuldu ve Dündar fırçaladı ve inadına paylaşım yapıldı. Daha sonra Can Ataklı soruyor,; 40 milyon TL'yi hangi CHP'li aldı?" dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel FETÖ ağzıyla yapılan yayınlara dikkat çekti. Önemli açıklamalarda bulunan Tezel, "Sezgin Baran Korkmaz'ın sağ kolu Alptekin "Ben bu kanalı reklamlarla finanse ettim" diyerek itirafta bulunuyor. Yönetim değişikliği yaşanıp Artı 1'in başına Can Dündar geçtikten sonra tamamen FETÖ'nün ağzıyla yayınlar yapılıyor." ifadelerine yer verdi.