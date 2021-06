CHP medyasını kimler finanse ediyor? Canlı yayında flaş açıklama: "Birçok gazeteciyi satın almış"

CHP'nin kendi kanalı haline getirmeye çalıştığı Artı 1'in gerçeklerini gün yüzüne çıkartan Tezel, "Halk TV CHP'nin kanalı gibi görünse de ortakları Baykal'ın akrabaları. CHP asıl Artı 1'i kendi kanalına dönüştürmek istedi. Asıl soru bunu yaparken Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parası aklandı mı? Birçok FETÖ'cüyü Gezi olayları zamanı ekranlara çıkarttılar. Burada çok kirli ilişkiler var." şeklinde konuştu.

YILMAZ ÖZDİL, UĞUR DÜNDAR'A "ADAM OLMAYI" ANLATTI

Dündar'ın "Sakın karşıma çıkma" diyerek gözdağı verdiği Yılmaz Özdil ise uzun bir aradan sonra bugün bir köşe yazısı ile okurlarının karşısına çıktı.

Özdil'in "Adam olmak" temalı yazısında kullandığı ifadeleri Uğur Dündar'ın nasıl karşılayacağı ise merak konusu oldu.

İşte o köşe yazısı;



"Hep yazmak olmaz bazen okumak lazım

Çevrende herkes şaşırsa

bunu da senden bilse

sen aklı başında kalabilirsen eğer



herkes senden kuşku duyarken,

hem kuşkuya yer bırakır,

hem kendine güvenebilirsen eğer



bekleyebilirsen usanmadan

yalanla karşılık vermezsen yalana

kendini evliya sanmadan,

kin tutmayabilirsen kin tutana



düşlere kapılmadan düş kurabilir,

yolunu saptırmadan,

düşünebilirsen eğer



ne kazandım diye sevinir,

ne yıkıldım diye yerinir,

ikisine de vermeyebilirsen değer



söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz, safları kandırabilir diye dert edinmezsen

ömür verdiğin işler bozulsa da, yılmaz,

koyulabilirsen işe yeniden



döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı-turada yitirsen bile,

yitirdiklerini dolamaksızın dile,

baştan tutabilirsen yolunu



yüreğine, sinirine dayan diyecek direncinden başka şey kalmasa da,

herkesin bırakıp gittiği noktada,

sen dayanabilirsen tek



herkesle düşüp kalkar, erdemli kalabilirsen

unutmayabilirsen halkı, krallarla gezerken



dost da düşman da incitemezse seni

ne küçümser, ne de büyültürsen çevreni



her saatin her dakkasına,

emeğini katarsan hakçasına

her şeyiyle dünya önüne serilir

üstelik oğlum,

adam oldun demektir

Nobel ödüllü Rudyard Kipling bu mısraları gazetecilik yaptığı dönemde yazmıştı, CHP lideri Bülent Ecevit de gazetecilik yaptığı dönemde tercüme etti.

Orijinali "If" başlığını taşıyor.

Türkçesinin başlığı "Adam Olmak…"

Batılı yaşam tarzında erdem kabul edilen "zorluklar ve üzüntüler karşısında duygularına teslim olmama" felsefesini, her şartta daima "gerçeğin ta gözünün içine bakma" kültürünü konu edinir.

Evrensel değerleri Anadolu kökleriyle harmanlayan rahmetli Ecevit'i bir gazeteci olarak böylesine derinden etkileme sebebi de budur.

(Bizde gazeteciler genellikle yazardır, çok azı okur-yazardır.

Halbuki habire yazarken, bazen okumak iyi gelir.)

Her okuduğumuzda yeni anlamlar bulduğumuz, adeta her defasında kendini yenileyen, romantizmle realizmin kesiştiği bir şiirdir.

Aynı zamanda…

Namuslu bir gazeteci tarafından kaleme alınan, namuslu bir gazeteci tarafından tercüme edilen, basın ahlak ilkeleri manifestosu gibidir.

Yüreğine dayan diyecek direncinden başka şeyin kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada, bir ömür verdiğin doğrulardan sapmamak, çıplak gerçeğin eğilip bükülmesine asla izin vermemek, dostla da düşmanla da mesafeyi koruyup, tek başına da olsa dayanmak gerekir."