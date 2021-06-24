CHP'li Özlem Çerçioğlu ve bürokratlarına büyük şok! İzin verildi

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 Aydın Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratı hakkında, belediye tarafından 2014-2019 yılları arasında açılan ihalelerde gerçekleştirilen usulsüzlüklerle ilgili İçişleri Bakanlığınca mülkiye müfettişleri görevlendirildi. Müfettişler Çerçioğlu ve üst düzey belediye bürokratlarıyla ilgili incelemeyi tamamlayarak soruşturma izni verdi. Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre; verilen ihalelerle kamu 5.5 milyon lira zarara uğratıldı.
TEK İHALE DİĞERLERİ 'GÜNCELLEME'
Rapora göre; Aydın Belediyesi tarafından 2005 yılında açılan ihaleyi Sampaş Bilişim Şirketinin kazandı. Daha sonra aynı şirkete ihalesiz olarak 2011'den itibaren 4 ayrı sözleşmeyle toplam 3 Milyon 277 bin lira ve KDV olmak üzere sözleşme imzalandı. Bu yapılan sözleşmeler verilen ilk ihale sonrası 'güncelleme' kılıfı adı altında verildi. Rapora göre aynı firmaya fazladan da 489 bin 225 lira fazla avans ödemesi yapılarak firmaya çıkar sağlandı. Teknik şartnamede 17 ilçede yazılım desteği sağlanacağı belirtilmesine rağmen yalnızca 4 ilçede sağlandı. Firmaya ayrıca 221 bin 737 lira fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebebiyet verildi. Aydın'ın Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşmesi aşamasında, web tabanlı veriler 9 ay önce belediye personelince yapılmasına rağmen Sampaş Bilişim firmasına veri aktarma hizmetleri başlığı altında 1 milyon 54 bin lira ödeme yapıldığı, 896 bin lira kamu zararına sebebiyet verildi.
İHALE MALİYETİNİ SARIYER BELEDİYESİ'NİN TEMİZLİK MÜDÜRÜNE HESAPLATTILAR
Sabah'ta yer alan habere göre, mülkiye müfettişlerinin incelediği bir diğer ihale yolsuzluğu ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan sokakların süpürülme ihalesi oldu. Tespitlere göre, ihale dokümanları Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Polat tarafından ihale yaklaşık maliyetinin 1.3'e bölünmesi ile hesaplanarak hazırlandı. Aşırı düşük teklif sınırının hemen üzerinde bir fiyatla ihale Barka Atık Yönetimi ve Taşımacılık isimli bir firmaya bırakıldı. Diğer teklif sahibi Ege Tem isimli firma çok az bir farkla aşırı sınırı altında kaldı ve firmanın izahı kabul edilmedi. İhale 11 milyon lira bedelle, aylık 922 bin lira olmak üzere daha yüksek teklif everen Barka isimli firmaya bırakıldı.