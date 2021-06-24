CHP'li Özlem Çerçioğlu ve bürokratlarına büyük şok! İzin verildi

İHALEYİ O ŞİRKET ALDI

Sürecin söz konusu ifadede geçtiği gibi ilerleyen yıllarda gerçekleştiği ortaya çıktı. Müfettişlerin raporuna göre; 2016/514875 kayıt numaralı ihaleyi ifadede geçtiği gibi Bilginay Temizlik şirketi 30 aylık dönem için 65 Milyon 500 bin lira artı KDV ile aldı. Aylık hak ediş miktarı ise 2 Milyon 576 bin lirayı buldu. Yine 2019 yılında 2019/311662 İhale kayıt numarası ile çıkılan yol süpürme ihalesini Barka Temizlik Şirketi ve Bilginay Temizlik Şirketi ortaklığı 63 Milyon 922 bin lira artı KDV ile aldı, bunun aylık hak ediş miktarı ise 2 milyon 95 bin lira oldu.

İHALEYE ŞARTLARI DARALTILDI REKABET VE SAYDAMLIK ENGELLENDİ

Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan rapora göre; ihaleleri teknik ve idari şartnameleri firmalara göre ayarlandı. Rekabet ve saydamlık engellendi. Barka Temizlik ile Bilginay Temizlik şirketinin ortağının aynı kişi olan Mehmet Güzmen olduğu vurgulandı. Rapora göre; bu nedenle ihalelerin iptal edilmesi gerekirken edilmedi ve kamu zararına sebebiyet verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çevre Kontrol Daire Başkanı İbrahim Gürdal olmak üzere birçok bürokrat hakkında soruşturma izni verildi.