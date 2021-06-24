Yerli aşı TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? Flaş açıklama

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın üniversitelerinde geliştirilmesi sürecine ilişkin, "Aykut Özdarendeli ve ekibi çok çok etkin ve yetkin bir ekip hem de 2013'ten beri devam eden fiziki altyapımız buna uygundu. Bu bizim hızlı olmamızı gerektirdi. Tecrübe olduğu için neyin ne zaman gerekeceğini bildiği için Aykut hoca ve ekibi, onunla ilgili önce tedbir aldı, bize sundu, biz de gereklerini yaptık." dedi.
Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde soruları yanıtlayan Rektör Çalış, salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren ekiplerinin büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Yerli aşı adayının tüm çalışmalarının ERÜ bünyesinde yapıldığını hatırlatan Çalış, TURKOVAC'ın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklendiğini vurguladı.