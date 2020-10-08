



SAHTECİLİK YAPTI

Sayıştay tarafından Karaarslan ve davada yargılanan diğer sanıklar hakkında bilirkişi raporu düzenlendi. Hazırlanan raporda Karaarslan'ın belediye başkanlığı danışmanı ve yüklenici firmasının ortağı ve ilzama yetkili müdürü olduğu kaydedildi. Sanığın sorumlu olduğu, hak ediş raporlarının yüklenici adına Karaarslan tarafından imzalandığı, hizmetin ifa edildiği ispatlanamadığından hak ediş raporlarına bağlı sahtecilik eylemi yönünden sorumlu olduğu belirtildi. Raporda, hak ediş raporları nedeniyle oluşan kamu zararından yüklenici firma açısından Karaarslan'ın diğer ortağı Koraltan ile ortaklaşa ve zincirleme sorumlu olduğu kaydedildi. Hizmet ifa edilmediği halde hizmet ifa edilmiş gibi hak ediş raporları düzenlenmesi yüklenici firma adına hak ediş raporlarını imzalayan Karaarslan'ın TCK 236-2/E maddesine göre "Edimin ifasına fesat karıştırma"da sorumlu olduğu belirtildi.

