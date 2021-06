Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Ege'ye 19 yer altı baraj müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 16'ncısı düzenlenen AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Aryanit Hoca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ilçe belediye başkanları, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Konuşmasında AgroExpo'nun, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük fuarı olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, İzmir'in tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkez üssü konumunda olduğunu belirterek, "İzmir, hayvansal üretim değerinde Türkiye'nin ikinci, toplam tarımsal üretim değerinde ise Türkiye'nin 4'üncü büyük ili. Son 3 yılda İzmir'in tarımsal üretim değeri yüzde 60 arttı. Aynı şekilde İzmir, Türkiye'de en fazla tarımsal ihracat yapan ikinci ili. Son bir yılda, ihracatı yüzde 9 artışla 2.9 milyar dolara ulaştı" dedi.



Bakan Pakdemirli, Agroexpo'nun yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmini hedefleyen, çok sayıda ülkeden binden fazla katılımcı ve 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacağı için tarım ve hayvancılığına büyük güç katacağını söyledi. Pakdemirli, çok sayıda ülkenin ve uluslararası şirketin yer aldığı bu yılki AgroExpo fuarında, Azerbaycan ve Kuzey Makedonya'nın bakanlık ve ülke heyetlerini ağırladıklarını kaydetti. Pandeminin tarım ve gıda sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Pakdemirli, "Bakanlık olarak tarım ve gıda alanında tam 106 tedbiri hayata geçirdik. En başta, gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık. Ardından tarımsal üretimin kesintisiz devamı için tedbirleri aldık. Gıda üretim ve imalat tesislerini yasaklardan muaf tuttuk" diye konuştu.



Türkiye'nin coğrafi konum açısından tarımda büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Pakdemirli şöyle devam etti:

"Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve büyükbaş varlığında Avrupa'da birinciyiz. Su ürünlerinde yetiştiricilik üretiminde Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz. Ülkemiz bulunduğu konum itibari ile, 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor."



'SULAMADA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU'

Pandeminin yanında kuraklık ve küresel ısınmanın da olumsuz etkilerini gösterdiğini ifade eden Pakdemirli, sulama alanında hizmete aldıkları yatırımlar sayesinde, geçen yıl toplam bitkisel üretimin, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı. Büyükbaş hayvan varlığının 2020 yılında 18.2 milyon başa yükselerek, cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını anlatan Pakdemirli, 2019 yılında 15 yıl aradan sonra 3'üncü Tarım Orman Şurası'nı yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Tüm paydaşların önerilerini değerlendirerek, eylem planlarımızı oluşturduk. Öte yandan, çok önemli marka projelerimizi hayata geçirdik. Mesela, bunlardan biri, DİTAP. Bildiğiniz gibi bilgiye hızlı ulaşanın bir adım önde olduğu bir zamanda yaşıyoruz. O nedenle geçen yıl Tarımda Dijital Dönüşüm Hamlesi'ni başlattık. Bu hamlenin içinde birçok proje ve çalışma var. Bu teknolojik projelerin içinde benim de önem verdiğim ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörüdür. Hamdolsun; traktörümüz seri üretime hazır hale geldi. İnşallah bu yıl içerisinde seri üretimi başlatacağız. 8 kat daha az yakıt harcayan, 45 dakikada yüzde 85 şarj kapasitesine ulaşan elektrikli traktörümüz hem üretim maliyetini azaltacak hem de çevreyi koruyacak."



Bakan Pakdemirli, bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödediklerini belirterek, bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştuğunu ve kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade etti. Son 19 yılda 276 milyar liralık sulama yatırımı yaparak 600 barajı hizmete aldıklarını belirten Pakdemirli, son 3 yılda ise 41 milyar lira yatırımla bin tesisi hizmete aldıklarını, yatırım bütçesini 2.4 kat artırarak 15.3 milyar liraya çıkardıklarını anlattı.



GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Dünyada üretilen gıdanın her yıl üçte birinin kayıp veya israf olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Dünya nüfusunun yüzde 26'sı aşırı beslenme sorunu yaşarken, nüfusun yüzde 26,4'ü beslenme eksikliği çekiyor. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara, Türkiye nüfusu 105 milyona ulaşacak. Bu nüfusu beslemek için gıdamızı bugünkünden yüzde 60 daha fazla artırmak ve bu artış için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız" diye konuştu.



YER ALTI BARAJLARI MÜJDESİ

Su yatırımları hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, "Yer altı barajları da bana ait fikirlerden biri. Şu an kurak bir ülke değiliz ama 10 yıl sonra kurak bir ülke olacağız. Kurak ülkelerde neler yapılıyor diye baktığımızda bizde olmayan, onlarda olan yer altı barajlarını gördüm. Göreve geldiğimde 'yer altı barajları yapmamız lazım' dedim ve Devlet Su İşleri teşkilatını çağırıp '2023'e kadar 150 yer altı barajı istiyorum' dedim. Önce biraz şaşırdılar. Sonra kabullenip sahiplendiler. Bölgeye müjdeyi de vermiş olayım; bu bölgede 19 yer altı barajı olacak. İzmir özelinde 5 yer altı barajı planlandı. Hepsi de ya bitti ya bu sene sonuna kadar bitecek. 2023 sonuna kadar da 150 yer altı barajını bitirelim istiyoruz" dedi.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise yaptığı konuşmada AgroExpo fuarının şehir ve ülkeyle birlikte yerli ve yabancı firmalara da fayda sağlayacağını ifade etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "İzmir'in su kaynaklarını korumak ve kuraklıkla mücadele için yegane çözüm, ürün desenini değiştirmek. Bu nedenle, çok su tüketen 'silajlık mısır' gibi ürünler yerine, tarımı havza ölçeğinde planlayarak bölgemizin iklim koşullarına uygun ürünleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de oda olarak fuarlara ve katılan firmalara teşvikler sunduklarını belirterek meslek komitelerinin yanında balıkçılık, süs bitkileri, kırmızı et ve tarım hayvancılık alanlarında çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından fuarın katılımcılarına plaketleri takdim edildi. Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler fuarı ziyaret ederek katılımcı firmaların stantlarını dolaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN