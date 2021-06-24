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Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt!

Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt!
24.06.2021 13:27
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, aynı gazetenin yazarı Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 televizyonunun kuruluş sürecine ilişkin açıklamaları CHP medyasında ortalığı karıştırdı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV’yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” deyince Uğur Dündar çıldırdı: "Karşıma çıkma, fena yaparım" dedi. Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt geldi. İşte Özdil'in ''Hep yazmak olmaz bazen okumak lazım'' başlıklı yazısından cevap niteliği taşıyan şiiri...


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