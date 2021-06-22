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    • 22.06.2021 15:19
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    'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" tutuklandı

    Son dakika haberine göre MİT operasyonuyla 'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü 'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" tutuklandı.

    MİT'in paketlediği terörist Kasım Güler tutuklandı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla 'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü 'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" tutuklandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Güler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Güler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

    MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki" kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

    Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti. Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenmişti.

    Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.

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