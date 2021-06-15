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    • 15.06.2021 10:31
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    Kırmızı kategoride aranan terörist , MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak ’ye getirildi

    Son dakika haberine göre Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde " vilayeti sorumlusu" , MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Güler'in 2008-2010 yılları arasında - bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenildi. Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DEAŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.

    MİT Suriye'den paketleyip getirdi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın sözde " vilayeti sorumlusu" 'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

    MİT Suriye'den paketleyip getirdi

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

    Terör örgütü DEAŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.

    Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.

    Güler'in 2008-2010 yılları arasında - bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.

    Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DEAŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel Kırmızı kategoride aranan terörist Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi