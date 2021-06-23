KPSS başvuru ücreti ne kadar? Sadece saatler kaldı! 2021 ÖSYM KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS geç başvuru dönemi başladı ve bitimine sadece saatler kaldı. Sınava katılacak adaylar, bugün geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları yapmak isteyenler için sadece saatler kaldı. Peki; 2021 KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!