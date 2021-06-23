KPSS başvuru ücreti ne kadar? Sadece saatler kaldı! 2021 ÖSYM KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS geç başvuru dönemi başladı ve bitimine sadece saatler kaldı. Sınava katılacak adaylar, bugün geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları yapmak isteyenler için sadece saatler kaldı. Peki; 2021 KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri,
Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM sınav başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, geç başvurular 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)