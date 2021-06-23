Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2021 07:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2021 07:17
    ABONE OL

    ? 1 Temmuz genelgesinde neler var? Milyonlar kilitlendi...

    ? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta başında yani 21 Haziran Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gözler genelgesine çevrildi. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağına ilişkin bilgi vermişti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kaldırılacak yasakların detayları da belli olacak. Peki; ? ? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika yayınlandı mı?

    1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi merak edilip araştırılıyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla, sokağa çıkma yasaklarının son durumunun ne olacağını duyurdu. Pazar günü ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin detaylı bilgi verildi. Peki; 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

    1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayınlandığında takvim.com.tr'de yer alacak.

    1 TEMMUZ ALINAN KARARLAR NELER?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

    HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." dedi.

        YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

        1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...
        Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika yayınlandı mı? 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesinde neler var? Milyonlar kilitlendi...