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    • 23.06.2021 23:42
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    Piknik yapmak yasak mı? Hafta sonu piknik yerleri açık mı, kapalı mı? Mangal yakmak serbest mi?

    Hafta sonu yaklaşırken gündemde binlerce kişi Piknik yapmak yasak mı? Hafta sonu piknik yerleri açık mı, kapalı mı? Sorularının yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı uzun zamandır yapılamayan faaliyetlerin yeniden yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. Ailesiyle birlikt ekeyifli vakit geçirmek isteyenler pinniğin yanı sıra Mangal yakmak serbest mi? Sorgulamasını da sıklıkla yapıyor. Peki Cumartesi ve Pazar günleri piknik yapılabiliyor mu?

    takvim.com.tr
    Piknik yapmak yasak mı? Hafta sonu piknik yerleri açık mı, kapalı mı? Mangal yakmak serbest mi?

    Piknik yapmak yasak mı? Hafta sonu piknik yerleri açık mı, kapalı mı? Mangal yakmak serbest mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Pazar yasakları 1 Temmuz'a kadar devam edecek ve dolayısıyla Pazar günleri sokağa çıkma yasağından dolayı piknik de yapılmayacak. Mangal yakmak uzun zamandır yasaktı peki yeniden serbest hale geldi mi? İşte detaylar…

    PİKNİK YERLERİ AÇIK MI?

    1 Haziran 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan kararlar şöyle sıralandı: "Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başladı. Şu an ise yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hafta içi ise mesire alanları açık"

    MANGAL YAKMAK YASAK MI?

    Mangal yakma yasağı, belirlenen alanlar haricinde devam ediyor. Ormanlık alanlarda ve ateş yakmanın yasak olduğu bölgelerde mangal yakılması halinde cezai işlem uygulanabilecek.

    Öte yandan pazar günü, temel ihtiyaçların temini dışında sokağa çıkma kısıtlaması da devam ediyor.

        ALINAN YENİ KARARLAR

        "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

        HAZİRAN AYI NORMALLEŞME GENELGESİ

        Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

        Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

        Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
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        Haberler Güncel Piknik yapmak yasak mı? Hafta sonu piknik yerleri açık mı, kapalı mı? Mangal yakmak serbest mi?