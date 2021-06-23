Piknik yapmak yasak mı? Hafta sonu piknik yerleri açık mı, kapalı mı? Mangal yakmak serbest mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Pazar yasakları 1 Temmuz'a kadar devam edecek ve dolayısıyla Pazar günleri sokağa çıkma yasağından dolayı piknik de yapılmayacak. Mangal yakmak uzun zamandır yasaktı peki yeniden serbest hale geldi mi? İşte detaylar…
PİKNİK YERLERİ AÇIK MI?
1 Haziran 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan kararlar şöyle sıralandı: "Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başladı. Şu an ise yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hafta içi ise mesire alanları açık"
MANGAL YAKMAK YASAK MI?
Mangal yakma yasağı, belirlenen alanlar haricinde devam ediyor. Ormanlık alanlarda ve ateş yakmanın yasak olduğu bölgelerde mangal yakılması halinde cezai işlem uygulanabilecek.
Öte yandan pazar günü, temel ihtiyaçların temini dışında sokağa çıkma kısıtlaması da devam ediyor.