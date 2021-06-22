Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk dozun uygulandığıını duyurdu.
SONUCA İNANCIMIZ TAM
Bakan Koca paylaşımında, "Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam" ifadelerini kullandı.
"SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ"
Koca, "Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız" dedi.