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    • 22.06.2021 19:42
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    Sağlık Bakanı 'dan '' açıklaması: "Dünyada sayılı ülkelerden biri olacağız"

    Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı paylaşımda "Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk dozun uygulandığıını duyurdu.



    SONUCA İNANCIMIZ TAM
    Bakan Koca paylaşımında, "Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam" ifadelerini kullandı.



    "SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ"
    Koca, "Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız" dedi.



        İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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