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İllere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel tablo...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran haftalık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? En çok vaka artışı hangi illerde kaydedildi? İşte güncel tablo...

22.06.2021 21:53 - Son Güncelleme: 22.06.2021 22:01
İllere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel tablo...

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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İllere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel tablo...

DÜŞÜŞ HIZININ AZALMASI NORMALLEŞMEYE ENGEL DEĞİL
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden haftalık verileri değerlendiren Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.

İllere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel tablo...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

İllere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel tablo...

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek" dedi.

İllere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel tablo...

İşte il il son durum...