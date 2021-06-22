İllere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte güncel tablo...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran haftalık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? En çok vaka artışı hangi illerde kaydedildi? İşte güncel tablo...
DÜŞÜŞ HIZININ AZALMASI NORMALLEŞMEYE ENGEL DEĞİL
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden haftalık verileri değerlendiren Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.