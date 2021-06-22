Yerli aşının Faz 3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.
Başkan Erdoğan, salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu belirterek, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen aşıyla birlikte Türkiye'nin bu hususta artık yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti.
Yerli aşının ismiyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin tamamında dil noktasında kolaylık açısından "TURKOVAC" isminin uygun olacağını söyledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"BU AŞI, HALİHAZIRDA ÜLKEMİZDE EN İLERİ DÜZEYE ULAŞMIŞ OLAN ÇALIŞMADIR"
Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Erciyes Üniversitemiz ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen bu aşı, halihazırda ülkemizde en ileri düzeye ulaşmış olan çalışmadır. İlk yerli aşımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.
"TÜRKİYE ARTIK BU HUSUSTA YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAMAKTADIR"
Üçüncü fazının ilk uygulaması biraz sonra gerçekleştirilecek bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılardır. Türkiye, Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulanması konusunda oldukça ileri bir düzeydedir. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş ve üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız.
"ASIL OLAN KENDİ AŞIMIZI ÜRETMEKTİR"
Salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıyor veya azaltıyoruz. Haziran ayı başıyla birlikte pek çok alanda milletimize nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de Kabine Toplantımızın ardından temmuz ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelemizi ve müjdemizi milletimizle paylaştık.
Dışarıdan temin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Bu salgının ne kadar süreceği, daha ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz.