PKK’da mide bulandıran olaylar ifşa oldu! Taciz, tecavüz, çarpık ilişki… Tecavüzcü Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!

Emniyet Genel Müdürlüğünün "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporu, bölücü terör örgütünde, kadınların sağladıkları faydayla doğru orantılı olarak "özgürleşecek köleler", "yoldaşlar" ve "tanrıçalar" ifadeleriyle nitelendirilmelerine karşın gerçekte erkek örgüt mensuplarının tecavüzlerine uğradığı ve daha çok "meta" olarak görüldüğü gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.