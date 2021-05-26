PKK’da mide bulandıran olaylar ifşa oldu! Taciz, tecavüz, çarpık ilişki… Tecavüzcü Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
Kahraman Mehmetçik'in kararlı operasyonları ile iyice köşeye sıkışan PKK'nın iğrenç yüzü deşifre oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporundaki ifadeler mide bulandırdı. Söz konusu raporda, örgütten kaçarak teslim olan kadın teröristlerin ifadelerine yer verildi. Kadın teröristler örgüt içerisindeki taciz, tecavüz ve hemcinslerin çarpık ilişkilerini anlattı. Öte yandan PKK'nın tecavüzcüsü olarak bilinen Duran Kalkan'na örgüt üyeleri tarafından takılan lakap da ifşa oldu. İşte detaylar…
Emniyet Genel Müdürlüğünün "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporu, bölücü terör örgütünde, kadınların sağladıkları faydayla doğru orantılı olarak "özgürleşecek köleler", "yoldaşlar" ve "tanrıçalar" ifadeleriyle nitelendirilmelerine karşın gerçekte erkek örgüt mensuplarının tecavüzlerine uğradığı ve daha çok "meta" olarak görüldüğü gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, "Kadın Örgüt Mensuplarının Örgüt İçerisindeki Durumu", "Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Örgütün Kadına Bakışı", "Terör Örgütünde Kadınların Cinsel İstismarı", "Örgüt Yöneticilerince Gerçekleştirilen Cinsel İstismara İlişkin İfadeler", "Cinsel İstismara Uğrayan Örgüt Mensuplarının İfadeleri", "Cinsel İstismara Tanık Olan Örgüt Mensuplarının İfadeleri", "PKK/KCK Terör Örgütünde Çocuk İstismarı", "PYD/YPG İçerisinde Çocuk İstismarı", "Çocuk İstismarı ile İlgili Bağımsız Uluslararası Kuruluşların Tespitleri" ve "Çocuk İstismarı ile İlgili İfadeler" bölümleri yer aldı.
Terör örgütü PKK/KCK içindeki sayıları 1990'lı yıllardan itibaren artan kadın teröristlerin, örgüt tarafından araçsallaştırılan konuların başında geldiği belirtilen raporda, terör örgütünün, silahlı ve ideolojik mücadelenin kritik unsuru olarak gördüğü kadınlara yönelik propagandasını, onları özgürleştireceği iddiasıyla yaptığı kaydedildi.
Kadın örgüt mensuplarının, söylem bazında yüceltilmelerine rağmen gerçekte erkek örgüt mensuplarınca küçümsendiği, cinsel taciz ve tecavüze uğradığı ve daha çok "meta" olarak görüldüğü belirtilen raporda, örgütteki bu çelişkileri gören ve uygulamada yaşananlardan rahatsızlık duyan pek çok kadının örgütten kaçma arayışına girdiği aktarıldı.