



NEDEN SİYASİ İSTİKRARSIZLIK İSTİYORLAR?

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "CHP'nin HDP ile yakınlaşması bugün mü başladı? Ben bunu yıllar önce CHP'li bir milletvekiline sordum. Siz neden Doğu'da siyaset yapmıyorsunuz? 2002'den bu yana AK Parti'de siyaset yapıyorum ama o günden bu yana ben CHP'nin Doğu'da siyaset yaptığını görmedim. Doğu'da CHP yok. Bugün AK Parti olmasaydı siz Doğu ve Güneydoğu'yu HDP'ye mi teslim edecektiniz. Kapalı konuşan CHP'li vekil konuya net bir cevap vermedi. Yani FETÖ,CHP ve HDP ilişkisi bugün mü başladı, geçmişte var mıydı? Bilerek mi bunlar siyasette olmadılar? Ben çok iddialı bir şey söylüyorum. CHP bilinçli olarak Doğu- Güneydoğu'yu siyaset yapmayarak, siyaset üretmeyerek HDP'ye teslim etti." diye ifade etti" açıklamasında bulundu.