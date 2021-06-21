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    • 21.06.2021 14:39
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    Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Açık alanda maske takmak serbest mi? Sahilde parkta maske takmak zorunlu mu 2021?

    Maske takma zorunluluğu ülkemizde halen devam ediyor. Aşılama sürecinde 30 yaşa kadar inilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı sonrası ve Temmuz ayı genelgesinde maske yasağıyla alakalı kararların olup olmayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu üyesi, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini açıklamıştı. Toplumsal bağışıklık olması durumunda maskeden tamamen kurtulacağımız ileri sürülüyor. Peki, ? İşte yeni normalleşme süreciyle ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    Açık alanda maske takmak serbest mi?

    Kabine Toplantısı sonrası ve Temmuz ayı genelgesinde maske yasağıyla alakalı kararların olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini açıklamıştı. Toplumsal bağışıklık olması durumunda maskeden tamamen kurtulacağımız ileri sürülüyor. Peki, Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı 2021? Sahil ve parklarda maske takmak zorunlu mu? İşte yeni normalleşme süreciyle ilgili detaylar...

    MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

    Maske takma zorunluluğu ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi gelince takvim.com.tr'de yer alacak.

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini dile getirerek 'Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir' dedi.

    Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak.

    Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

        AŞILAMADA SON DURUM NE?

        Türkiye'de günlük ve toplam aşı miktarında rekor üstüne rekor kırılıyor.
        Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlası ilk veya ikinci doz aşısını yaptırdı. Yerinde aşılama uygulamaları ile bu daha da hız kazandı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş ve üstü kişilerin bugünden itibaren Covid-19 aşı randevularını alabileceklerini duyurdu.

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler randevu alabilirler." dedi.

        Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.
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        Haberler Güncel Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Açık alanda maske takmak serbest mi? Sahilde parkta maske takmak zorunlu mu 2021?