Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Açık alanda maske takmak serbest mi? Sahilde parkta maske takmak zorunlu mu 2021?

Kabine Toplantısı sonrası ve Temmuz ayı genelgesinde maske yasağıyla alakalı kararların olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini açıklamıştı. Toplumsal bağışıklık olması durumunda maskeden tamamen kurtulacağımız ileri sürülüyor. Peki, Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı 2021? Sahil ve parklarda maske takmak zorunlu mu? İşte yeni normalleşme süreciyle ilgili detaylar...
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Maske takma zorunluluğu ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi gelince takvim.com.tr'de yer alacak.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini dile getirerek 'Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir' dedi.
Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak.
Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.