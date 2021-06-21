Düğün yasakları kaldırıldı mı, sorusu 21 Haziran tarihi itibarıyla gündemde yer alan konulardan oldu. 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde nişan, kına gecesi gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirilmişti. Son yapılan açıklamada düğün davetlerinde yiyecek içecek ikramları ve kişi sayısı sınırının kaldırıldığı duyuruldu. Bu noktada, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda "Düğün, kına, nişan yasakları kalkacak mı?" gibi soruların cevabı da yanıt bulacak. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
DÜĞÜN, KINA, NİŞAN YASAĞI KALKTI MI?
Yayımlanan son genelgede 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra bu merasimlere ilişkin kısıtlamalarda yeni değişiklikler olacağı duyurulmuştu. "Düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak?" soruları merak edilmeye başlandı. Yeni kararların bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile duyurulması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SONRASI DÜĞÜNLER TAMAMEN AÇILACAK MI?
Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı. Trt Haber'de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.