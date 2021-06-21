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    • 21.06.2021 11:00
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    , , ? Kabine sonrası ler tamamen açılacak mı, nasıl yapılacak?

    , , ? Sorusu gündemde merak edilen konulardan biri oldu.1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde nişan, gecesi gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirilmişti. Son yapılan açıklamada davetlerinde yiyecek içecek ikramları ve kişi sayısı sınırının kaldırıldığı duyuruldu. Bu noktada, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda “Düğün, kına, ?” gibi soruların cevabı da yanıt bulacak. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Düğünler nasıl yapılacak? Nişan, kına gecesi ve düğün yasakları kaldırıldı mı?

    Düğün yasakları kaldırıldı mı, sorusu 21 Haziran tarihi itibarıyla gündemde yer alan konulardan oldu. 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme genelgesinde nişan, kına gecesi gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirilmişti. Son yapılan açıklamada düğün davetlerinde yiyecek içecek ikramları ve kişi sayısı sınırının kaldırıldığı duyuruldu. Bu noktada, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda "Düğün, kına, nişan yasakları kalkacak mı?" gibi soruların cevabı da yanıt bulacak. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

    DÜĞÜN, KINA, NİŞAN YASAĞI KALKTI MI?

    Yayımlanan son genelgede 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra bu merasimlere ilişkin kısıtlamalarda yeni değişiklikler olacağı duyurulmuştu. "Düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak?" soruları merak edilmeye başlandı. Yeni kararların bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile duyurulması bekleniyor.

    KABİNE TOPLANTISI SONRASI DÜĞÜNLER TAMAMEN AÇILACAK MI?

    Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı. Trt Haber'de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.

        SON NORMALLEŞMEDE ALINAN KARARLAR

        Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

        Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

        Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
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        Haberler Güncel Düğün, nişan, kına gecesi yasakları kaldırıldı mı? Kabine sonrası düğünler tamamen açılacak mı, nasıl yapılacak?