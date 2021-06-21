Pazar sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Hafta içi saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasağının kaldırılması da gündemde yer alan konuların başında geliyor. İşte; Pazar sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusunun cevabı!
PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.
Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi.
Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti: