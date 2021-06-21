Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.06.2021 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 10:03
    ABONE OL

    kalktı mı? Hafta içi ve ?

    Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Pazar günü ve hafta içi akşam saatlerinde uygulanan yasakların son durumu merak ediliyor. kalktı mı sorusuna cevap aranıyor. Peki; ? Bu kararların alınacağı kritik kabine toplantısı için geri sayıma geçildi.

    takvim.com.tr
    Pazar sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

    Pazar sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Hafta içi saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasağının kaldırılması da gündemde yer alan konuların başında geliyor. İşte; Pazar sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusunun cevabı!

    PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

    1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

    Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

    Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi.

    Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

    Kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti:

        İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

        Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde.

        PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK

        Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.

        DEĞERLENDİRİLECEK KONULAR

        Günde 1.5 milyon doz aşı yapılıyor. 41 milyon doz aşı yapıldı. Bakan Koca bu veriyi kabine toplantısında bakanlara sunacak

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu önerilerini Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara sunacak.

        Koronavirüs vaka sayılarında illere göre artan azalan durumları kabinede masaya yatacak.

        Hafta içi ve Cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalasına ek olarak pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak ve kabine toplantısı kararları ile neticeye bağlanacak.

        Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi gündemde.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Burak Elmas ilk kez konuştu: Başkan Erdoğan'ın yatırımlarına...
        Haberler Güncel Pazar sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?