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    • 21.06.2021 14:51
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    Başkan Erdoğan Rektörü Prof. Dr. ve eşi ’la bir araya geldi

    Başkan ve eşi , 12 devlet başkanı, 43 dışişleri bakanının katıldığı için geldikleri kentte Rektörü Prof. Dr. ve eşi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ile bir araya geldi.

    İHA
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    Ziyaretle ilgili bilgi veren Rektör , "Cumhurbaşkanımızın desteğini ve ilgisini her zaman yanımızda hissettik. Ziyaretimizde de hem çalışmalarımızı, hem de yeni projelerimizi anlatma imkanı bulduk. Sıcak ev sahiplikleri ve bilim insanlarına verdikleri önem için kendilerine en derin şükranlarımızı sunduk. Hedefimiz bilimin ışığında her alanda dünyada liderliği hedefleyen bir Türkiye. Üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkındayız. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Akdeniz Üniversitesi olarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.



    "ÖNEMLİ PROJELER PLANLANIYOR"
    Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi önemli ameliyatlara imza atan ekibin başında yer alan Prof. Dr. ise yaptığı açıklamada, "Kısa ve uzun dönem içerisinde ülkemiz için planladığımız önemli projeler için verdikleri destek için derin şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

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