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    • 21.06.2021 10:12
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    Yüzme havuzları, , sauna, masaj salonları ne zaman açılacak? 22 Haziran , sauna ve havuzlar açılıyor mu 2021?

    lar, , vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere son zamanlarda aşılama büyük bir ivme kazandı ve yeni kademeli normalleşme sürecinde vefat ve vaka sayısında büyük bir düşüş gözlemlendi. Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı ve sonrası kapalı olan mekanların tekrar açılıp açılmayacağı netlik kazanacak. Peki, , ? , ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yüzme havuzları, hamam, sauna ne zaman açılacak?

    Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası kapalı olan mekanların tekrar açılıp açılmayacağı netlik kazanacak. Peki, Hamam, sauna ve masaj salonları ne zaman açılacak? 22 Haziran Hamam, sauna ve yüzme havuzları açılıyor mu? İşte detaylar!

    HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları, masaj salonları, nargile kafeler, gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ikincil öncelik olarak görüldüğü için açılışı ertelenen yerler arasına girdi. 21 Haziran Pazartesi günü toplanacak olan Kabine'de kapalı olan iş yerleri hakkında yeni bir karar çıkması bekleniyor.

    HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

    Bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda söz konusu mekanların açılması kararı verilirse önümüzdeki haftalarda bu işletmeler faaliyete geçebilecek. Ancak bu karar Haziran sonuna bırakılırsa söz konusu mekanların açılması Temmuz ayını bulabilir.

    Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonrası alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası havuzların durumuna ilişkin bir ifade kullanmamıştı. Yayımlanacak olan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile havuzların faaliyetleri ile ilgili soruların da yanıt bulması bekleniyor.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

        1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

        Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

        AŞIDA BÜYÜK BAŞARI

        Öte yandan İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 69 bin 150, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 54, toplam 7 milyon 414 bin 204, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 244 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 415, toplam 3 milyon 443 bin 3, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 295, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 493, toplam 2 milyon 773 bin 788 doz olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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        Haberler Güncel Yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ne zaman açılacak? 22 Haziran hamam, sauna ve havuzlar açılıyor mu 2021?